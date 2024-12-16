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Prof. Dr. Murat Kantarcıoğlu'ndan Kış İshali Uyarısı

Prof. Dr. Murat Kantarcıoğlu'ndan Kış İshali Uyarısı
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Güven Çayyolu Cerrahi Tıp Merkezi'nden Prof. Dr. Murat Kantarcıoğlu, norovirüs vakalarının kış mevsimiyle birlikte arttığını ve virüsün kişisel hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Güven Çayyolu Cerrahi Tıp Merkezi Gastroenteroloji Bölümünden Prof. Dr. Murat Kantarcıoğlu, halk arasında "kış ishali" olarak da bilinen norovirüs vakalarında, kış mevsiminin gelmesiyle artış yaşandığını bildirdi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, norovirüs, mide ve bağırsak enfeksiyonuna neden olan bulaşıcı bir virüs olarak tanımlanıyor. Özellikle kış aylarında kapalı alanlarda daha fazla zaman geçirildiği için salgına dönüşebilen virüs, her mevsimde de görülebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Murat Kantarcıoğlu, virüsün bulaşmasının ardından 12 saat içerisinde şiddetli ishal, kusma, karın ve baş ağrısı, ateş, titreme, kas ağrıları, halsizlik gibi belirtilerden bir ya da birkaçının ortaya çıktığını belirtti.

Belirtilerin virüsü ağız yoluyla aldıktan sonra 12 ile 48 saat içerisinde başladığını aktaran Kantarcıoğlu, çocuklarda kusma, yetişkinlerde ise ishali daha yaygın gördüklerini anlattı.

Kantarcıoğlu, "Şu anda Türkiye'de bu vakalarda artış yaşanıyor. Elbette bu artışın öncelikli nedeni kış mevsiminin gelmesi ve kapalı mekanlarda daha çok vakit geçirmemiz. İster istemez hem kapalı ortamın etkisi hem de hijyen kurallarındaki özensizlik virüs yayılımını tetikliyor, kolayca bulaşabiliyor. Hem insandan insana temasla hem yüzey temasıyla hem de aynı ortamda solunan hava yoluyla kolayca bulaşabilen bu virüs elbette bağışıklığı zayıf kişileri daha çok etkiliyor. Yaşlılar, çocuklar, kronik hastalığı olanlar, zamansal olarak kapalı ortamda daha çok bulunanlar virüs açısından riskli grupta." açıklamalarında bulundu.

Virüse yakalanan kişilerin kişisel izolasyonlarını korumalarının ve kişisel hijyenlerine dikkat etmelerinin çok önemli olduğuna değinen Kantarcıoğlu, evin fiziksel şartları müsaitse ishal geçene kadar ayrı bir tuvalet kullanılması gerektiği bilgisini paylaştı.

Kantarcıoğlu, ellerin yemeklerden önce, tuvaletten sonra ve toplu alanlarda bulunulmasının ardından sabunla en az 20 saniye yıkanması gerektiğine değinerek, "Virüs bulaşma riskini azaltmak için sık temas edilen yüzeyleri dezenfekte edin. Enfekte kişilerle yakın teması sınırlayın ve onların kullandığı eşyaları paylaşmayın. İçme suyunun temiz olduğundan emin olun. Olabildiğince kalabalık ortamlara girmeyin ve bulunduğunuz ortamı sık sık havalandırın. Bu gibi başlıca kurallara dikkat edildiğinde virüse yakalanma ve virüsü bulaştırma riskini azaltmış olursunuz." önerilerinde bulundu.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Kabasakal - Ekonomi
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