İstanbul Bilgi Üniversitesi Prof. Dr. Mete Tunçay'ı anma toplantısı düzenleyecek

İstanbul Bilgi Üniversitesi, ağustosta hayatını kaybeden Emeritus Prof. Dr. Mete Tunçay için anma toplantısı düzenleyecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Türkiye sosyal ve beşeri bilimler tarihinin önde gelen isimlerinden Prof. Dr. Tunçay için düzenlenecek "Mete Tunçay'a Saygı: Bilgi, Bilim ve Eleştirel Akıl" başlıklı anma etkinliği, 20 Aralık'ta santralistanbul Kampüsü'nde gerçekleştirilecek.

Anma toplantısında Prof. Dr. Tunçay'ın bilimsel üretimi, kurumsal katkıları, eleştirel düşünceye verdiği önem ve Türkiye düşünce dünyasına bıraktığı entelektüel miras, dostları, meslektaşları ve öğrencilerin katılımıyla ele alınacak.

Etkinlik, İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Ege Yazgan, eski Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı, Prof. Dr. Mete Tunçay'ın eşi Gönül Paçacı Tunçay ile kardeşi Melda Tunçay'ın açılış konuşmalarıyla başlayacak.

İki oturum olarak düzenlenecek toplantının ilk oturumunda Prof. Dr. Bülent Bilmez'in moderatörlüğünde, Prof. Dr. İlhan Tekeli, Prof. Dr. Baskın Oran, Prof. Dr. Asaf Savaş Akat, Prof. Dr. Murat Belge, yayıncı Fahri Aral ve Tarih Vakfı'nın kurucularından Orhan Silier, Prof. Dr. Tunçay'ın kurumsal katkılarını değerlendirecek.

Prof. Dr. Cemil Boyraz'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilecek ikinci oturumda ise Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman, Prof. Dr. Ali Birinci, Prof. Dr. Ahmet Demirel, Prof. Dr. Fatmagül Berktay, Prof. Dr. Mehmet Alkan ve yazar Tanıl Bora, Prof. Dr. Tunçay'ın akademik çalışmaları ve düşünsel etkisine ilişkin görüşlerini paylaşacak.