Proemtia, Demir Çelik Sektör Buluşmaları'nın İlkini Kayseri'de Gerçekleştirdi

Türkiye İş Bankası tarafından kurulan endüstriyel ürün ticareti platformu Proemtia, Demir Çelik Sektör Buluşmaları'nın ilkini Kayseri'de gerçekleştirdi. Etkinliğe sektörün önemli oyuncuları, Kayseri Sanayi ve ticaret odalarının üyeleri ile Türkiye İş Bankası yöneticileri katıldı. İkinci ayağı ise Ankara'da gerçekleştirilecek.

Türkiye İş Bankası tarafından kurulan endüstriyel ürün ticareti platformu Proemtia, Demir Çelik Sektör Buluşmaları'nın ilkini 6 Haziran'da Kayseri'de gerçekleştirdi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Ahi Evran Konferans salonunda gerçekleştirilen etkinliğin açılış konuşmalarını Proemtia Genel Müdürü Umut Feyzioğlu ve Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Büyüksimitçi yaptı

Demir çelik sektörünün önemli oyuncuları, Kayseri Sanayi ve ticaret odalarının üyeleri ile Türkiye İş Bankası yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Proemtia Genel Müdür Yardımcısı Barış Aksoy, platformun kullanımı, satıcılara ve alıcılara sağladığı fonksiyonel ve finansal avantajları aktardı.

ETKİNLİĞİN İKİNCİ AYAĞI ANKARA'DA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Moderatörlüğünü Dr. Barış Esen'in üstlendiği "Demir Çelik Sektöründeki Paydaşların Satın Alma Kararları" konulu panelde, KMC Group Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Eren, 3K Demir Çelik Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Püsküllü, Fişekçioğlu Demir Çelik Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Fişekçioğlu ve Proemtia Satış ve İş Geliştirme Direktörü Nedim Yalt sektöre ilişkin güncel gelişmeleri ve satın alma kararlarını etkileyen faktörleri değerlendirdi.

Demir Çelik Sektörü buluşmalarında, Ekonomist Murat Sağman küresel piyasalar ve Türkiye ekonomisine dair, Yatırım Finansman Araştırma Bölümü Müdürü Serhat Kaya'nın ise demir-çelik sektörüne ilişkin güncel analizlerini paylaştı.

Kayseri'de yapılan "Proemtia Demir Çelik Sektör Buluşmaları"nın ikincisi 13 Temmuz 2023 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilecek.