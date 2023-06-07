Proemtia, Demir Çelik Sektör Buluşmaları'nın ilkinde Kayseri'de buluştu

Türkiye İş Bankası tarafından kurulan endüstriyel ürün ticareti platformu Proemtia, Demir Çelik Sektör Buluşmaları'nın ilkini Kayseri'de gerçekleştirdi. Etkinliğe sektörün önemli oyuncuları, Kayseri sanayi ve ticaret odalarının üyeleri ve Türkiye İş Bankası yöneticileri katıldı.

Türkiye İş Bankası tarafından kurulan endüstriyel ürün ticareti platformu Proemtia, Demir Çelik Sektör Buluşmaları'nın ilkini 6 Haziran 2023'te sektörün önemli merkezlerinden Kayseri'de gerçekleştirdi.

İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, etkinlik, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Ahi Evran Konferans Salonu'nda düzenlendi.

Açılış konuşmalarını Proemtia Genel Müdürü Umut Feyzioğlu, Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Büyüksimitçi'nin yaptığı etkinlik, demir çelik sektörünün önemli oyuncuları, Kayseri sanayi ve ticaret odalarının üyeleri ve Türkiye İş Bankası yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Proemtia Genel Müdür Yardımcısı Barış Aksoy, Proemtia platformunun kullanımı, satıcılara ve alıcılara sağladığı fonksiyonel ve finansal avantajları aktardı.

Moderatörlüğünü Dr. Barış Esen'in üstlendiği "Demir Çelik Sektöründeki Paydaşların Satın Alma Kararları" konulu panelde, KMC Group Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Eren, 3K Demir Çelik Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Püsküllü, Fişekçioğlu Demir Çelik Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Fişekçioğlu ve Proemtia Satış ve İş Geliştirme Direktörü Nedim Yalt, sektöre ilişkin güncel gelişmeleri ve satın alma kararlarını etkileyen faktörleri değerlendirdi.

Demir Çelik Sektörü Buluşmaları'nda, Ekonomist Murat Sağman küresel piyasalar ve Türkiye ekonomisi, Yatırım Finansman Araştırma Bölümü Müdürü Serhat Kaya da demir-çelik sektörüne ilişkin güncel analizlerini paylaştı.

Kayseri'de yapılan Proemtia Demir Çelik Sektör Buluşmaları'nın ikincisi, 13 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilecek.