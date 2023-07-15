Proemtia, Demir Çelik Sektör Buluşmaları'nı Ankara'da gerçekleştirdi

Türkiye İş Bankası tarafından kurulan endüstriyel ürün ticareti dijital platformu Proemtia, Ankara'da demir çelik sektörünün oyuncuları, sanayiciler, iş insanları ve Türkiye İş Bankası yöneticilerinin katılımıyla ikinci buluşmasını gerçekleştirdi. Etkinlikte güncel ekonomik gelişmeler, e-ticaretin önemi ve Proemtia platformunun avantajları konuşuldu.

Türkiye İş Bankası tarafından kurulan endüstriyel ürün ticareti dijital platformu Proemtia, Demir Çelik Sektör Buluşmaları'nın ikincisini Ankara'da demir çelik sektörünün oyuncuları, sanayiciler, iş insanları ve Türkiye İş Bankası yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirdi.

Şirket açıklamasına göre, Ostim Teknik Üniversitesi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğin açılış konuşmasını İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı İzlem Erdem yaptı. Erdem, güncel ekonomik gelişmeler hakkında paylaşımda bulunarak, verimlilik artışının gerekliliğini ve e-ticaretin önemini vurguladı.

"Hoş geldiniz konuşması"nı ise Proemtia Genel Müdürü Umut Feyzioğlu yaptı.

Proemtia Genel Müdür Yardımcısı Barış Aksoy, katılımcılara, Proemtia platformunun kullanımı ile satıcılara ve alıcılara sağladığı fonksiyonel ve finansal avantajları aktardı.

Moderatörlüğünü Dr. Barış Esen'in üstlendiği "Demir Çelik Sektör Dinamikleri ve Gelecek Beklentileri" konulu panelde, Hakan Sac Metal Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Bilgin, Soybaş Demir Çelik Başkan Vekili Ahmet Soybaş, Ali Cangül İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ali Cangül ve Proemtia Satış ve İş Geliştirme Direktörü Nedim Yalt sektöre ilişkin güncel gelişmeleri değerlendirdi ve Proemtia Platformu'nun şirketlere sağladığı avantajları aktardı.

Demir Çelik Sektörü Buluşmaları'nda, Ekonomist ve Yazar Prof. Dr. Emre Alkin küresel piyasalar ve Türkiye ekonomisi hakkındaki değerlendirmelerini, Yatırım Finansman Araştırma Bölümü Müdürü Serhat Kaya ise demir-çelik sektörüyle ilgili analizlerini paylaştı.

Ayrıca, plaket töreni düzenlendi ve plaketler İzlem Erdem ve Umut Feyzioğlu tarafından ilgili kişilere verildi.