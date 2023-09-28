Prinzhorn Group Türkiye'deki faaliyetlerine yatırımlarını artırıyor

Avusturya merkezli Prinzhorn Group, Türkiye'deki oluklu mukavva ambalaj, kağıt ve atık yönetimi sektörlerindeki faaliyetlerine yatırımlarını artırıyor. Türkiye'nin önemli bir pazar olduğunu belirten grup, son 10 yılda çalışan sayısını ve yatırımlarını artırdı.

Oluklu mukavva ambalaj, kağıt ve atık yönetimi sektörlerinde Avrupa pazarında öne çıkan Prinzhorn Group Yönetim Kurulu Başkanı Harald Ganster, Türkiye'nin, iş güçlerinin ve satışlarının yüzde 15'ini oluşturan, faaliyet gösterdikleri 16 ülke arasında çok önemli bir pazar olduğunu belirtti.

Dünyada 170'inci yılını kutlayan Prinzhorn Group, Türkiye'de de 10. yılını kutluyor. Prinzhorn Group'un Türkiye'deki 10. yılına ilişkin İstanbul'da bir etkinlik gerçekleştirildi.

Etkinlikte paylaşılan bilgilere göre, Avusturya merkezli Prinzhorn Group, 16 ülkede 10 binin üzerinde çalışanı ve yıllık 2,9 milyar avro cirosuyla oluklu mukavva ambalaj, kağıt ve atık yönetimi sektörlerinde Avrupa'da ilk 5 şirket arasında yer alıyor.

Döngüsel ekonomi, sürdürülebilir gelecek ve daha iyi bir dünya vizyonuyla 170 yıldır faaliyetlerini sürdüren grup çatısı altında 3 iş birimi faaliyet gösteriyor: Dunapack Packaging (oluklu mukavva ambalaj çözümleri), Hamburger Containerboard (yüksek kaliteli kağıt üretimi) ve Hamburger Recycling (ikincil hammadde toplama ve atık yönetimi).

Türkiye'de 4 oluklu mukavva ambalaj fabrikası, 2 kağıt fabrikası ve 4 atık yönetim tesisi ile sektöre, ekonomiye ve istihdama katkı sağlayan Prinzhorn Group, Türkiye pazarına girdiği 2013'ten bu yana ülkeye yaklaşık 170 milyon avro yatırım yaptı.

2022 yılında Türkiye'de faaliyet gösteren 3 iş birimine 19 milyon avro yatırım yapan grup, son 10 yılda Türkiye'deki çalışan sayısını 850'den 1500'e yükseltti.

"Türkiye ekonomisinin büyüme yolculuğuna katkı sağlamaya devam edeceğiz"

Prinzhorn Group Yönetim Kurulu Başkanı Ganster, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, iş güçlerinin ve satışlarının yüzde 15'ini oluşturan, faaliyet gösterdikleri 16 ülke arasında çok önemli bir pazar olduğunu belirterek, "Türkiye ekonomisinin güçlü potansiyeline ve buradaki çalışanlarımızın adanmışlık ve yetkinliğine duyduğumuz güvenle önümüzdeki yıllarda da büyümemizin devam edeceğine, ekonomiye, topluma ve çevreye kattığımız değeri sürdüreceğimize inancımız tam. Yatırımlarımızla Türkiye ekonomisinin büyüme yolculuğuna katkı sağlamaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Dunapack Packaging Yönetim Kurulu Üyesi Sükan da Denizli, Çorlu, Adana ve Eskişehir olmak üzere Türkiye'nin 4 farklı şehrindeki oluklu mukavva ambalaj fabrikalarıyla toplam 600 milyon metrekare üretim hacmine sahip olduklarını söyledi.

Türk pazarının artan ihtiyaçlarına cevap vermek için Çorlu fabrikalarında geçen yıl başlatılan genişleme çalışmalarının tamamlandığını ifade eden Sükan, "7 bin 500 metrekare genişleyen fabrikamızda daha yüksek kapasiteyle gıda, tüketim malları, mobilya, otomotiv, perakende ve e-ticaret gibi pek çok sektör için yüzde 100 geri dönüştürülebilir ürünlerimizi üretmeye ve ambalaj çözümlerimizi sunmaya devam edeceğiz." dedi.

Hamburger Recycling Türkiye Genel Müdürü Akbulut ise Türkiye'nin 85 milyon nüfuslu bir ülke olarak önemli miktarda atık ürettiğini ve atık geri dönüşümü konusunda büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, "Biz de atık toplama sistemleri, konteynerler, kompaktörler, presler, toplama ekipmanları gibi teknolojik çözümlerimizle; sağlık ve güvenlik kurallarına ve sürdürülebilirlik hedeflerine önem vererek müşteri taleplerini esnek, hızlı ve verimli bir şekilde karşılıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.