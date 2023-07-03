PPK Özeti: Finansal istikrar perspektifiyle duyarlılık analizleri yapılarak bankacılık sisteminin politika faizlerindeki artışlara karşı güçlü ve...
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PPK Özeti: Finansal istikrar perspektifiyle duyarlılık analizleri yapılarak bankacılık sisteminin politika faizlerindeki artışlara karşı güçlü ve dayanıklı olduğu değerlendirilmiş.
PPK Özeti: Finansal istikrar perspektifiyle duyarlılık analizleri yapılarak bankacılık sisteminin politika faizlerindeki artışlara karşı güçlü ve dayanıklı olduğu değerlendirilmiş
Kaynak: AA / Murat Aslan - Ekonomi