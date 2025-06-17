Poundland, 68 Mağazasını Kapatıyor

İngiltere'nin indirim perakendecisi Poundland, ülke çapında 68 mağazasını kapatacağını ve istihdamın bir kısmının yeniden yapılanmadan etkileneceğini duyurdu.

Geçen hafta Varşova merkezli Pepco Group tarafından sembolik bir bedelle ABD merkezli Gordon Brothers'a satılan Poundland, yeniden yapılanma planını açıkladı.

Perakende zinciri iş modelini yeniden düzenlemek amacıyla 68 mağazasını kapatacak.

İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, bunun en az bin kişilik istihdam kaybına yol açacağı tahmin ediliyor.

Poundland, halihazırda 800 olan mağaza sayısını uzun vadede 650-700 aralığına düşürmeyi planlıyor. Poundland mağazalarında istihdam edilen toplam 16 bin çalışanın bir kısmı da yeniden yapılanmadan etkilenecek.

Ayrıca, şirketin yeniden yapılanma planı kapsamında dondurulmuş gıda satışına son verilecek ve soğutulmuş gıda ürünlerinde daralmaya gidilecek.

İlerleyen dönemde Poundland, Darton bölgesindeki dondurulmuş gıda ve dijital dağıtım merkezini, 2026 başında da Bilston'daki ulusal merkezini kapatmayı planlıyor.