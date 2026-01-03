Haberler

Posta ve hızlı kargo gönderilerinde ağırlık ve parasal üst sınırlar artırıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ticaret Bakanlığı, hızlı kargo taşımacılığına dair yeni düzenlemeler getirdi. Gümrük işlemleri için gereken gümrük müşaviri sayısı artırılacak, tek gönderi için ağırlık ve parasal üst sınırlar yükseltildi.

Posta ve hızlı kargo taşımacılığı kapsamında tek gönderi için uygulanacak ağırlık ve parasal üst sınırlar yeniden belirlendi.

Ticaret Bakanlığının "Posta ve Hızlı Kargo Yoluyla Taşınan Eşyanın Gümrük İşlemlerine İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, posta ve hızlı kargo şirketleri, gümrük işlemlerinin yerine getirilmesi ve sonuçlandırılması için bünyelerinde en az iki gümrük müşaviri istihdam edecek veya en az iki gümrük müşaviri ile ya da asgari iki gümrük müşaviri görevlendirilmek üzere bir gümrük müşavirliği şirketiyle sözleşme yapacak.

Bakanlık, gümrük müşaviri sayısına ilişkin düzenleme yapmaya yetkili olacak.

Öte yandan, posta ve hızlı kargo taşımacılığı kapsamında tek gönderi için uygulanacak üst sınırlar artırıldı. Bu kapsamda hızlı kargo taşımacılığında geçerli olan ağırlık limiti brüt 300 kilogramdan 600 kilograma yükseltildi. Bu gönderiler için uygulanan parasal üst sınır ise 15 bin avrodan 30 bin avroya çıkarıldı.

Tebliğin, gümrük müşaviri istihdamına ilişkin hükümleri 90 gün sonra yürürlüğe girecek, diğer hükümleri ise bugünden itibaren geçerli olacak.

Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi
Venezuela'nın başkenti Karakas'ta çok sayıda patlama! ABD basını duyurdu

Trump'ın tehdit ettiği ülkenin başkentinde peş peşe patlamalar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Daltonlar suç örgütü davasında, duruşmadaki kavgayı çeken avukat tutuklandı

Daltonlar'ın duruşmasında bu görüntüleri çeken kişi tutuklandı
15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor! Bakan Göktaş tarih verdi

Bir yaş grubuna yasak geliyor! Bakan Göktaş tarih verdi
HÜDA PAR'dan ortalığı karıştıracak 'zina' çıkışı

Meclis'teki partiden, ortalığı karıştıracak "zina" çıkışı
Galatasaray'a yılın ilk piyangosu Zaniolo'dan

Galatasaray'a yılın ilk piyangosu Zaniolo'dan
Daltonlar suç örgütü davasında, duruşmadaki kavgayı çeken avukat tutuklandı

Daltonlar'ın duruşmasında bu görüntüleri çeken kişi tutuklandı
Lewandowski hakkında Fenerbahçe'yi kahreden gelişme

Hakkındaki gelişme Fener taraftarını yıktı
Sözleşmesi sezon sonu biten Icardi için sürpriz talip

Sürpriz gelişme! Icardi Galatasaray'dan ayrılıyor mu?