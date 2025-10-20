Portekiz, Türk girişimcilerle ilişkilerini güçlendirmek istiyor

Portekiz Ekonomi ve Bölgesel Uyum Bakanı Manuel Castro Almeida, "Türk girişimcileriyle ilişkilerimizi güçlendirmeye büyük ilgi duyuyoruz. Şu anda Portekiz olarak iyi bir dönemdeyiz." dedi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ev sahipliğinde Türkiye-Portekiz İş Konseyi Yuvarlak Masa Toplantısı'na Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Portekiz Bölgesel Uyum Bakanı Manuel Castro Almeida, DEİK Başkanı Nail Olpak, DEİK Türkiye-Portekiz İş Konseyi Başkanı Mustafa Mertcan ve çok sayıda davetli katıldı.

Toplantıda konuşan Almeida, ortak ve dost bir ülke olarak Türkiye'nin konumunun kendileri için çok değerli olduğunu söyledi.

Türk girişimcileriyle ilişkilerini güçlendirmeye büyük ilgi duyduklarının altını çizen Almeida, "Şu anda Portekiz olarak iyi bir dönemdeyiz. Ekonomik durumumuz artık 12-13 yıl önceki mali kriz döneminden çok farklı. Günümüzde Portekiz, ekonomik istikrar açısından güçlü bir performans sergiliyor." diye konuştu.

Ekonomik olarak iyi bir dönemde olduklarını belirten Almeida, şunları kaydetti:

"4 yıldır bütçe açığımız yok, hatta küçük bir bütçe fazlamız var. Kamu borcumuz azalıyor ve şu anda Avrupa Birliği ortalamasına yakın bir seviyedeyiz. Türkiye kadar iyi olmasa da Avrupa ortalamasının üzerinde. Enflasyon oranımız ise yüzde 2,2 seviyesinde. Lizbon için yeni bir yapılandırma süreciyle birlikte yeni bir havaalanı inşasına odaklanmış durumdayız. Bunun yanı sıra konut inşası konusunda da büyük hedeflerimiz var. Çok sayıda konut inşa etmemiz gerekiyor. Devletin 130 bin konut inşa etmeye yönelik bir programı var, ancak bundan çok daha fazla konuta ihtiyaç duyulduğu için özel sektörden de katkı bekliyoruz. Ayrıca okulların yenilenmesi, sağlık merkezleri ve hastanelerin modernize edilmesi gerekiyor."

"Türk firmalarına kapılarımız sonuna kadar açık"

Şu anda Lizbon'da büyük hastane inşa ettiklerini kaydeden Almeida, ülke ölçekleri için oldukça büyük bir proje olduğunu belirtti.

Almeida, "Nüfusumuz 10,5 milyon civarında. Böylesine iddialı bir altyapı programına ihtiyaç duyarken ve işsizlik oranımız düşükken, yabancı yatırımcılara özellikle Türk firmalarına ekonomimizin büyümesine katkıda bulunacak şekilde kapılarımız sonuna kadar açık." şeklinde konuştu.

Almeida, sadece altyapı değil, sanayi, teknoloji ve bilim alanlarında da Türk şirketleri, kuruluşları ve üniversiteleriyle işbirliği yapmaktan büyük memnuniyet duyacaklarını açıkladı.

Türk halkıyla konuştuklarında hep iyi duygular hissettiklerini belirten Almeida, "Portekiz halkı Türkiye'yi komşusu gibi görüyor. Uzun bir geçmişe sahibiz ve önümüzdeki yıl diplomatik ilişkilerimizin 100. yılını kutlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"DEİK Türkiye-Portekiz İş Konseyi 1991 yılından beri faaliyette"

DEİK Başkanı Nail Olpak ise "40 yıldır dünyaya yayılmış 153 iş konseyimizde faaliyet gösteriyoruz ve bunların 37'si Avrupa'da ülkelerarası yatırım ve ticareti arttırmak için kamu kaynağı kullanmadan ticari diplomasi mottosuyla çalışıyor." açıklamasında bulundu.

DEİK Türkiye Portekiz İş Konseyinin 1991 yılından beri faaliyette olduğunu dile getiren Olpak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İkili ticaretimiz de güzel artışlar var. Sadece artış değil dengeliye yakın bir sürecin gitmesi de bizleri memnun ediyor. Bunu artırmak hedefimiz. Avrupalı dostlarımızla neredeyse her toplantıda ifade ettiğimiz bir husus var. Yeşil ve dijital dönüşümü ve hizmetleri de kapsayacak şekilde Avrupa Birliği Türkiye Gümrük Birliği'nin modernizasyonu bunun çok acil olduğunu her seferinde ifade ediyoruz. Kasım ayında Lizbon'da gerçekleştirilecek olan Web Summit'i dijital teknolojiler iş konseyimiz olarak yakından katılımcı olarak da takip ediyoruz. Portekiz'in açıklamış olduğu 75 milyar dolarlık bir altyapı yatırım projesi var. Bu tabii herkesin ilgisini çekiyor ama ulaştırma, havalimanı, hızlı tren, konut ve haberleşme dahil olmak üzere bu alandaki yatırımlardaki Türkiye Müteahhitler Birliği heyetimiz de yeni ziyaretten döndü. Kendini ispatlamış firmalarımızın orada yer alabilmesi hepimizin arzusu."

Olpak, Türkiye'nin Batı Avrupa ile Çin arasında yer alan en büyük yatırım, üretim ve teknoloji merkezi olduğunu vurgulayarak, enerjiden sanayiye, tarımdan altyapıya ve bilgi ekonomisine kadar her sektörde önemli yatırım fırsatları bulunduğunun altını çizdi.

Portekiz iş dünyasını Türkiye'ye davet eden Bolat, "Ticaret Bakanımızın katılımıyla 17 Kasım'da Brüksel'de EU-TÜRKİYE Business Summit'i düzenliyoruz. Önemli bir etkinliğimiz olacak. Orada da eğer Portekiz'den de yetkililer katılabilirse bizleri çok memnun edecektir." diye konuştu.

DEİK Türkiye-Portekiz İş Konseyi Başkanı Mustafa Mertcan da "Türkiye-Portekiz İş Konseyimiz, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla ticari diplomasi faaliyetlerini etkin biçimde sürdürmektedir." dedi.

Mertcan, Türkiye ve Portekiz'de düzenledikleri iş ve yatırım fırsatlarına ilişkin seminerler, çeşitli etkinlikler ve katılımlar ile bugünkü gibi üst düzey ziyaretler vesilesiyle organize edilen yuvarlak masa toplantıları ve iş forumları aracılığıyla, birçok sektörde işbirliği olanaklarını geliştirmeye gayret ettiklerini belirtti.

Geçen ay, Portekiz Altyapıdan Sorumlu Devlet Sekreteri Hugo Espirito Santo ve Türk iş dünyasından temsilcilerle bir araya gelerek altyapı sektöründeki olası işbirliği alanlarını değerlendirme fırsatı bulduklarını belirten Mertcan, bu tür karşılıklı ziyaretlerin ve sürekli diyaloğun, ülkeler arasındaki ortaklığı daha da güçlendirmek açısından son derece kıymetli ve faydalı olduğuna inandıklarını kaydetti.

Mertcan, "2026 yılının başında gerçekleştirilmesi öngörülen JETCO toplantısını büyük bir heyecanla beklediğimizi belirtmek isterim. Bu toplantıda, DEİK olarak Türk iş dünyasının koordinasyonundan sorumlu olacağız." şeklinde konuştu.