Portekiz Hükümeti Konutlarda Enerji Verimliliğini Artırmak İçin Yeni Bir Program Açıkladı

Portekiz hükümeti, konutlarda enerji verimliliğini artırmak amacıyla 100 milyon euro değerinde yeni bir program açıkladı. Program, pencerelerin yenilenmesi ve yenilenebilir enerji üretim ekipmanlarının takılması için finansman sağlıyor.

LİZBON, 20 Temmuz (Xinhua) -- Portekiz hükümeti Çarşamba günü konutlarda enerji verimliliğini arttırmaya yönelik 100 milyon euro (112 milyon ABD doları) değerinde yeni bir program açıkladı.

Söz konusu program, "verimsiz" pencerelerin yenilenmesi ve fotovoltaik panellerin, ısı yalıtımının, ısıtma ve soğutma sistemlerinin, su ve öz tüketimi ve su verimliliğini artırmaya yönelik diğer yenilenebilir enerji üretim ekipmanlarının takılması için gereken yatırımın yüzde 85'inin finansmanını sağlıyor.

Çevre ve İklim Eylemi Bakanı Duarte Cordeiro, program kapsamında üç milyon metrekarelik müdahale alanına ulaşılana kadar başvuruların kabul edileceğini söyledi.

Daha Sürdürülebilir Binalar için Destek Programı olarak adlandırılan programın finansmanıyla karbonsuzlaşma ve enerji verimliliğini teşvik eden önlemlerin desteklenmesi amaçlanıyor. Ayrıca birincil enerji tüketiminin en az yüzde 30 oranında azaltılması hedefleniyor.