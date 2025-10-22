Haberler

Porland, Host Milano 2025 Fuarı'nda Sürdürülebilir Tasarım Vurgusu Yaptı

Porland, Milano'da düzenlenen Host Milano 2025 Fuarı'na 6. kez katılarak çevre dostu üretim anlayışı ve yenilikçi tasarımlarıyla öne çıktı. Şirket, yeni koleksiyonlarını sürdürülebilirlik ekseninde konumlandırırken, uluslararası iş ortaklarıyla yeni projelerin temellerini attı.

Porland, İtalya'nın Milano kentinde düzenlenen Host Milano 2025 Fuarı'na katıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2015'ten bu yana düzenli olarak katıldığı Host Milano Fuarı'nda bu yıl 6'ncı kez yer alan Porland, çevre dostu üretim anlayışı ve yenilikçi tasarımlarıyla fuarın öne çıkan markaları arasında yer aldı.

İki yılda bir düzenlenen ve bu yıl 44'üncüsü gerçekleştirilen fuarda Porland, güçlü tasarım dili ve çevre dostu üretim anlayışıyla fuarın öne çıkan markalarından oldu. Beş gün boyunca devam eden uluslararası organizasyonda şirket, standını ziyaret eden misafirler, markanın doğan ilham alan renk paletleri, organik formları ve kişilselleştirilebilir koleksiyonlarını yakından inceleme fırsatı buldu.

Özellikle Porland'ın Bilecik'teki tesislerinde geliştirilen dijital baskı teknolojisi, sınırsız desen ve renk kombinasyonlarıyla da dikkatleri üzerine çekti.

Yeni koleksiyonlarını sürdürülebilirlik ekseninde konumlandıran Porland, Host Milano 2025 sonrası ise Avrupa ve Amerika pazarlarında yeni distribütörlük anlaşmalarına imza atmaya hazırlanıyor.

Markanın 2026 hedefleri arasında global bilinirliğini artırmak, ürün portföyünü genişletmek ve çevre dostu üretim teknolojilerini güçlendirmek yer alıyor.

"Farklı coğrafyalardan yeni potansiyel iş ortaklarıyla tanışma fırsatı bulduk"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Porland Yönetim Kurulu Üyesi İmge Pamukçu, Host Milano'nun, mevcut iş ortaklarıyla bir araya gelmek ve yeni iş bağlantıları kurmak açısından stratejik bir platform niteliği taşıdığını belirtti.

Pamukçu, fuarın, koleksiyonlarını uluslararası ziyaretçilere tanıtmak, markayı küresel arenada temsil etmek ve trendleri yakından gözlemlemek açısından büyük bir fırsat sunduğunu aktararak, şöyle devam etti:

"Bu bakımdan biz de farklı coğrafyalardan yeni potansiyel iş ortaklarıyla tanışma fırsatı bulduk. Mevcut distribütörlerimizle yeni projelerin temellerini attık. Özellikle dijital baskı teknolojimiz ve tasarım gücümüz, birçok uluslararası ziyaretçinin ilgisini çekti. Yeni bağlantılarımızı somut işbirliklerine dönüştürmek için yoğun bir süreç bizi bekliyor."

Host Milano'da öne çıkan trendlerin, sürdürülebilirlik, doğal malzeme etkisi, fonksiyonellik ve kişiselleştirme olduğunu ifade eden Pamukçu, tüketicinin artık sadece estetik değil, aynı zamanda çevreye duyarlı, dayanıklı ve zamansız tasarımlar aradığının altını çizdi.

Pamukçu, Porland olarak bu eğilimlere uzun süredir odaklandıklarını vurgulayarak, tasarım ve üretimi tamamen bünyelerinde gerçekleştirdiklerini aktardı.

Yaratıcı tasarım ekibiyle özgün koleksiyonlar geliştirip, bu tasarımları Bilecik'teki tesislerinde ileri üretim teknolojileriyle hayata geçirdiklerini belirten Pamukçu, şunları kaydetti:

"Kalite, dayanıklılık ve estetik dengesini üretimlerimizde bir araya getirmemiz bizi uluslararası arenada farklı kılıyor. Dijital baskı teknolojilerimizle müşterilerimize sınırsız renk, desen ve kişiselleştirme olanağı sunabiliyoruz. Bu, bizi sadece bir üretici değil, çözüm ortağı konumuna taşıyor. Porland olarak global trendleri sadece takip eden değil, trendlere yön veren bir marka olma yolunda çalışmaya devam ediyoruz."

Kaynak: AA / Maşallah Dağ - Ekonomi
