Polyester elyaf ithalatında haksız rekabet önlemi

Çin, Endonezya ve Güney Kore menşeli polyester elyaf ithalatına yönelik nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verildi.

Ticaret Bakanlığının İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğ, yerli üretici Sasa Polyester tarafından yapılan ve Ertona Tekstil, Koza Polyester, Euro Fiber Tekstil, Ritaş Kimya ve Tekstil, Kapadokya Pet Ambalaj Levha Elyaf, Yerpak Geri Dönüşüm Elyaf, Ecofiber Elyaf ve Al-İpek Polimer Plastik Elyaf Tekstil firmaları tarafından desteklenen başvuruya istinaden Çin, Endonezya ve Güney Kore menşeli poliesterlerden (polyester elyaf) ürününe yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlemlere ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması açılması ile soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesini içeriyor.

Buna göre, yapılan inceleme sonucu, yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu Kararı ile Çin, Endonezya ve Güney Kore menşeli önlem konusu ürüne yönelik nihai gözden geçirme soruşturması açılması kararlaştırıldı.

Mevcut önlem soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam edecek.