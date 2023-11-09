Polonyalı Ulaştırma Şirketleri Ukrayna ile Sınır Kapılarındaki Erişim Yollarını Kapattı

Polonyalı ulaştırma şirketlerinin temsilcileri, Ukrayna'yla üç sınır kapısının erişim yollarını kapatarak, komşu ülkedeki işletmelerin neden olduğu haksız rekabeti protesto etti. Protestocuların Lublin Voyvodalığı'ndaki Korczowa ve Dorohusk sınır kapılarından hemen hemen hiçbir tırın geçişine izin vermemesi üzerine uzun tır kuyrukları oluştu.

1. Przemysl yakınlarındaki tır kuyruğundan çeşitli görüntüler

3. İnşaat halindeki Malhowice-Nizankowice sınır kapısından çeşitli görüntüler (Malhowice'de çekildi)

Polonyalı ulaştırma şirketlerinin temsilcileri, Çarşamba günü Ukrayna'yla üç sınır kapısının erişim yollarını kapatarak, komşu ülkedeki işletmelerin neden olduğu haksız rekabeti protesto etti.

Protestocuların Lublin Voyvodalığı'ndaki Korczowa ve Dorohusk sınır kapılarından hemen hemen hiçbir tırın geçişine izin vermemesi üzerine uzun tır kuyrukları oluştu.

Tırlar şu anda sadece Podkarpackie Voyvodalığı'ndaki Przemysl kenti yakınlarında bulunan Medyka sınır kapısından geçiş yapabiliyor. Bu sınır kapısında yaklaşık 600 tır gümrük işlemleri için beklerken, araç kuyruğu onlarca kilometreye ulaşıyor.

"Medyka sınır kapısında bekleyen tırların oluşturduğu kuyruk nedeniyle, Medyka köyünden Dunkowiczki köyüne kadar olan bölümde trafikte yer yer yavaşlama yaşanıyor."

Avrupa Birliği, Rusya-Ukrayna çatışmasının başlamasından sonra Ukraynalı ulaştırma şirketlerinin bloka girmek için ruhsat alması sistemini kaldırdı.

Polonyalı şirketler, bu karar yüzünden Ukraynalı rakiplerin sektöre akın ederek kendi karlarının düşmesine neden olduğunu iddia ediyor.

Tır sürücüleri Pazartesi gününden beri protestolarını sürdürüyor.

"Podkarpackie Voyvodalığı'nda yüklerini boşaltan tırlar Malhowice-Nizankowice Sınır Kapısı'nın inşa edilmekte olduğu noktada da kontrol ediliyor. Sadece dün bu noktada 220 tırın kontrolünü yaptık. Bu noktada trafik temel olarak akıyor ama durum değişebilir. Memur sayısını sınırdaki duruma göre sürekli yeniden ayarlıyoruz."

Polonyalılar elektronik kuyruk sisteminden de şikayetçi. Polonya'ya dönmek isteyen sürücüler için zorunlu kaydın çok uzun sürdüğünden yakınıyorlar.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Przemysl ve Malhowice'den bildiriyor. (XHTV)