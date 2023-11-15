Polonya-Ukrayna sınırında 25 kilometrelik kamyon kuyruğu
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Polonya'nın güneydoğusundaki Dorohusk ve Hrebenne sınır kapılarında Ukrayna'ya girmek için bekleyen kamyonların oluşturduğu kuyruğun uzunluğu 25 kilometreye ulaştı. Polonyalı tır şoförlerinin protestoları nedeniyle oluşan kuyruk, Ukraynalı şirketlerin ticari izinlere tabi tutulmasını talep etmeleriyle başladı.
Polonya'nın güneydoğusundaki Dorohusk ve Hrebenne sınır kapılarında Ukrayna'ya girmek için bekleyen kamyonların oluşturduğu kuyruğun uzunluğu 25 kilometreye ulaştı.
Söz konusu kuyruk, Ukraynalı kara yolu taşımacılığı firmalarının haksız rekabete neden olduğunu öne süren Polonyalı tır şoförlerinin protestoları nedeniyle oluştu.
Polonya devlet haber ajansı PAP'a konuşan yetkililer, kuyruğun uzunluğunun 25 kilometreye ulaştığını kaydetti.
Bekleyen kamyon sayısının 1,100 ve ortalama bekleme süresinin 335 saat olduğu belirtildi.
Protestolarına geçen hafta başlayan Polonyalı kamyoncular, insani yardım ve askeri malzeme taşıyanlar hariç mal taşıyan Ukraynalı şirketlerin, ticari izinlere tabi tutulmasını talep ediyor.
Polonyalı kamyoncular ayrıca Ukrayna'da savaşın başlamasından sonra kurulan şirketlerin faaliyet izinlerinin askıya alınmasını istiyor.