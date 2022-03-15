Polonya, Rusya'nın 2 milyon eurosunu bloke etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Polonya, Rusya'nın 2 milyon eurosunu bloke etti

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
 - Güncelleme:
Polonya, Rusya'nın 2 milyon eurosunu bloke etti

Rusya'nın Varşova Büyükelçiliği yetkililerinin, Polonya bankalarındaki hesaplarından 2 milyon euro çekmek istediği ve bankaların parayı bloke ettiği bildirildi.

Rusya'nın Varşova Büyükelçiliği yetkililerinin, Polonya bankalarındaki hesaplarından 2 milyon euro çekmek istediği ve bankaların parayı bloke ettiği bildirildi.

Polonya basınında yer alan haberlerde, Rusya'nın Varşova Büyükelçiliğinde görevli yetkililerin, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıların başlamasının hemen ardından Polonya bankalarında bulunan hesaplarından 2 milyon euro nakit çekmek istediği ve bu girişimin bankaların kara para aklama ve terör finansmanını önleyici kurum olan Mali Bilgiler Genel Müfettişliği (Generalny Inspektor Informacji Finansowej) ile işbirliği neticesinde sonuçsuz kaldığı aktarıldı. Bankalar, Rusya Varşova Büyükelçiliği'nin 2 milyon eurosunu bloke ettiği aktarıldı.

Konuya ilişkin olarak Rusya Büyükelçiliği yorum yapmaktan kaçınırken, Polonya Maliye Bakanlığı ise Mali Bilgiler Genel Müfettişliğinin 1 Mart 2018 tarihli yasanın 10'uncu bölümüne atıfta bulunulan kısıtlayıcı tedbirleri uygulama görevini yerine getirmekte olduğunu kaydetti. - VARŞOVA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Polonya, Ukrayna, Varşova, Rusya, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title