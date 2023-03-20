Polonya nükleer santrallerden ilk enerji akışının 2033'te gerçekleşmesini planlıyor

Polonya'nın İklim ve Çevre Bakanı Anna Moskwa, nükleer enerjiden 2033 itibarıyla faydalanmaya başlamak istediklerini belirtti.

Polonya'nın İklim ve Çevre Bakanı Anna Moskwa, nükleer enerjiden 2033 itibarıyla faydalanmaya başlamak istediklerini belirtti.

Moskwa, "Super Express" gazetesine yaptığı açıklamada, ülkede kurulacak ilk nükleer santral için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) onayının yakın zamanda alınacağını ifade etti.

Estonya ve Letonya ile güvenliğe ilişkin konuları görüştüklerini aktaran Moskwa, "İki nükleer santral inşa etmeyi planlıyoruz. İlk nükleer enerjiden 2033 itibarıyla faydalanmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Polonya hükümeti, Kasım 2022'de "Nükleer Enerji Programı" kapsamındaki ilk santralin teknolojisinin Westinghouse tarafından sağlanmasına karar vermişti.

İlk nükleer santralin inşasına 2026'da başlanması planlanıyor.

Polonya hükümetinin enerji stratejisi kapsamında ülkede toplam kapasitesi 6 ila 9 gigavat olacak 6 nükleer güç ünitesi inşa edilecek.