Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Polonya'nın, nükleer enerjide yeni bir sayfa açtığını söyledi. Morawiecki, Polonyalı enerji şirketi PEJ ile Westinghouse-Bechtel konsorsiyumunun ülkenin ilk nükleer enerji santralinin tasarımı için bir araya geldiği imza töreninde konuştu.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Polonya'nın, nükleer enerjide yeni bir sayfa açtığını söyledi.

Morawiecki, Polonyalı enerji şirketi PEJ ile Westinghouse-Bechtel konsorsiyumunun ülkenin ilk nükleer enerji santralinin tasarımı için bir araya geldiği imza töreninde konuştu.

Jeopolitik çalkantıların yaşandığı bir dönemde nükleer santralin inşası için işbirliğinin esas olduğunu vurgulayan Morawiecki, "Bugün, sadece enerji güvenliği ve en son teknolojilerden değil aynı zamanda kelimenin tam ve geniş anlamıyla güvenlikten bahsediyoruz. Enerji bağımsızlığına doğru bu kararlı adımı atıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Morawiecki, Polonya ile ABD arasındaki dostluğun nükleer enerji dahil birçok konuda geliştiğinin altını çizerek, atılan adımların bütün olarak Polonya'nın kalkınmasına ivme kazandırdığını kaydetti.

İstikrarsız enerji kaynaklarına dayalı sistemlerle risk almak istemediklerini belirten Morawiecki, "Nükleer enerji, teknolojik olarak kanıtlanmış ve güvenli olduğu doğrulanmış tek temiz, istikrarlı enerji kaynağıdır. Bugün Polonya, nükleer enerjide yeni bir sayfa açıyor." ifadesini kullandı.

Polonya'nın ilk nükleer santralinin inşasına 2026'da ve santralden elektrik üretimine 2033'te başlaması planlanıyor.

Ülke medyasında, projenin tahmini bütçesinin yaklaşık 100 milyar zloti (21,6 milyar avro) olduğu bilgisi paylaşılıyor.