Polonya'da Yıllık Enflasyon Temmuzda Yüzde 10,8 Olarak Ölçüldü

Polonya'da yıllık enflasyon, temmuzda beklentilere paralel şekilde yüzde 10,8 olarak ölçüldü. Polonya Merkezi İstatistik Bürosu'nun açıkladığı verilere göre, haziran ayında yüzde 11,1 olan enflasyon, temmuzda yüzde 10,8'e geriledi. Polonya Merkez Bankası Başkanı Adam Glapinski, enflasyonun bu yılın sonuna kadar tek haneli rakamlara düşeceği tahminini paylaşmıştı.