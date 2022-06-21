Polonya'da şirketlerin yüzde 79'u çevrenin öneminin artacağını değerlendiriyor

Polonya'da bulunan ve 200'den fazla çalışanı olan şirketlerin yüzde 79'u, çevre koruma faaliyetlerinin 3 ila 5 yıl içinde sektörde çok daha önemli olacağına inanıyor.

Ernst & Young'ın Polonya'daki şirketlerle yaptığı "Polonya'da İşletme Sürdürülebilir mi?" adlı ankete göre, şirketlerin yüzde 91'i geri dönüşüme katkı sağlarken yalnızca yüzde 60'ı karbon ayak izini azaltmak için eylem beyan ediyor.

Polonya'da bulunan ve 200'den fazla çalışanı olan şirketlerin yüzde 79'u, çevre koruma faaliyetlerinin 3 ila 5 yıl içinde sektörde çok daha önemli olacağını değerlendiriyor.

Şirketlerin yüzde 66'sı çevre faaliyetlerini sektörleri için stratejik olarak görüyor. Ancak şirketlerin yüzde 18' i karbon ayak izini azaltmak için adım atmayı planlamıyor.

Polonya'da kurulan şirketlerin ülkedeki problemlere uluslararası şirketlerden daha fazla önem verdiği de anket sonuçlarında ifade ediliyor.