Polonya'da Enflasyon Ekimde Yüzde 10'un Altına Düşebilir

Polonya Maliye Bakan Yardımcısı Piotr Patkowski, ülkede enflasyonun ekimde yüzde 10'un altına düşebileceğini söyledi. Ülkedeki enflasyonun ekimde yüzde 10'un altına düşebileceğini ifade eden Patkowski, bunların 'çok ihtiyatlı' tahminler olduğunu kaydetti.

Polonya Maliye Bakan Yardımcısı Piotr Patkowski, ülkede enflasyonun ekimde yüzde 10'un altına düşebileceğini söyledi.

Patkowski, Polonya'da yayın yapan Radio Plus'a yaptığı açıklamada, ülkedeki ekonomik gelişmeleri değerlendirdi.

Ülkedeki enflasyonun ekimde yüzde 10'un altına düşebileceğini ifade eden Patkowski, bunların "çok ihtiyatlı" tahminler olduğunu kaydetti.

Patkowski, ülkede 18 yaşından küçük çocuklar için ailelere ödenen aylık 800 zlotilik (180 avro) desteğin enflasyona etkisinin sadece yüzde 0,1 olacağını ve enflasyondaki genel düşüş eğilimini durdurmayacağını söyledi.

Bu yıl Avrupa ülkeleri arasında en yüksek enflasyon oranlarına sahip olan Polonya'da, şubatta son 26 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 18,4'e ulaşan enflasyon mayısta yüzde 13'e geriledi.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, daha önce yaptığı açıklamada, enflasyonun bu yılın dördüncü çeyreğinde tek haneli seviyelere inmesi gerektiğini belirtirken, Polonya Merkez Bankası Başkanı Adam Glapinski, geçen hafta yaptığı açıklamada, bunun eylül ayında gerçekleşebileceğini kaydetti.

Polonya'da özellikle gıda fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle hükümet, ana muhalefet tarafından eleştirilerin hedefi oluyor.