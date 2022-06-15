Polonya'da enflasyon 24 yılın zirvesinde

Polonya Devlet İstatistik Kurumu (GUS), Polonya'da mayıs ayında enflasyon oranının yüzde 13,9'a ulaştığını açıklarken, ülkedeki enflasyon oranı 1998 yılından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Polonya'da mayıs ayı enflasyonu 24 yılın zirvesini ulaştı. Polonya Devlet İstatistik Kurumu (GUS) tarafından yapılan açıklamada, Polonya'da mayıs ayı enflasyon oranının nisan ayı enflasyon oranına kıyasla yüzde 1,5 artış yaşandığı ve yüzde 13,9'a ulaştığı aktarıldı. Ülkedeki enflasyon oranı 1998 yılından bu yana en yüksek seviyeye ulaşmış oldu.

Açıklanan anketlerin de GUS'un öngördüğü oranla uyumlu enflasyon öngördüğü aktarılarak, enflasyon ve faiz artışlarının da sürmesinin beklendiği ifade edildi.

2021 Mayıs ayına göre, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 13,5, enerji tedarik fiyatlarında yüzde 46, yakacak fiyatlarında yüzde 101, toplu taşıma maliyetleri yüzde 35,4 artış gerçekleşti. Geçen yıla göre fiyatı en çok artan ürün ise yüzde 41 ile tavuk eti olurke, tavuk etini yüzde 34 ile şeker ve yüzde 32 ile kırmızı et takip etti.

2022 Nisan ayına göre ise barınma maliyetleri yüzde 2,3, toplu taşıma maliyetleri yüzde 3,4, restoran ve otel fiyatları yüzde 2,2 artış gösterdi.

(Mert Ürkmez/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi