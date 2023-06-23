Polonya'da 1,6 Milyar Avroluk Polimer Fabrikası Hizmete Açıldı

Polonya'nın devlet kontrolündeki kimya şirketi Grupa Azoty, yeni istihdam yaratma ve Polonya'nın enerji bağımsızlığını güçlendirme amacıyla kuzey batıdaki Police şehrinde 1,6 milyar avroluk polimer fabrikasını hizmete sundu. Yeni polimer tesisi dün düzenlenen özel törenle açıldı.

Polonya'nın devlet kontrolündeki kimya şirketi Grupa Azoty, yeni istihdam yaratma ve Polonya'nın enerji bağımsızlığını güçlendirme amacıyla kuzey batıdaki Police şehrinde 1,6 milyar avroluk polimer fabrikasını hizmete sundu.

Yeni polimer tesisi dün düzenlenen özel törenle açıldı.

Açılışın ardından basın mensuplarına değerlendirmede bulunan Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, "Bugün Polonya'nın son yıllardaki en büyük sanayi projesini başlatıyoruz. Bu fabrika Polonya ekonomisi için kilit önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Başbakan Morawiecki yeni tesisin Polonya'da "imalat ve yeni teknoloji alanında yüksek vasıflı kişiler" için "binlerce yeni iş" yaratılmasına yardımcı olacağını kaydetti.

Polonya'da yayımlanan Parkiet gazetesinde yer alan habere göre, yeni tesisin inşası 7,2 milyar zlotiye (1,6 milyar avro) mal oldu ve propen ve polipropilen olmak üzere iki polimer üretecek.

Grupa Azoty, söz konusu fabrikanın üretim kapasitesi açısından Orta ve Doğu Avrupa'da kendi türündeki en büyük fabrika olduğunu açıkladı.