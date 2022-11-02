Polonya artan enerji maliyetlerine önlem olarak kömür satışında tavan fiyat uygulayacak

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Avrupa'da artan enerji maliyetlerinin vatandaşa yansımasını azaltmak için ülkede satılan kömür fiyatına üst sınır koyan yasa tasarısını imzaladı.

Polonya Hükümeti'nin eylülde önerdiği hane halklarını Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle artan enerji maliyetlerinden korumak için kömür fiyatının sınırlanmasını öngören düzenleme uygulamaya konuldu.

Polonya Parlamentosunca onaylanan tasarı dün Duda tarafından imzalanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, hane halkı ton başına en fazla iki bin zloti (420 avro) karşılığında yerel yönetimlerden kömür satın alabilecek.

Yerel yönetimler, üreticilerden ve toptancılardan ton başına 1500 zlotiden (312 avro) fazla olmayan bir ücretle kömür alabilecek.

Hükümet, ağustosta evlerini ısıtmak için kömür kullanan tüm ailelere bir kereye mahsus olmak üzere üç bin zloti (630 avro, 640 dolar) ödenek ayırmıştı.