Polisten uyuşturucu satıcısının evine operasyon

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen şahıs, evine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, C.Y. ve E.Y. isimli şahısların uyuşturucu satışı yaptığını belirledi. Gece saatlerinde şahısların kaldığı eve düzenlenen operasyonda, 20 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken C.Y. ve E.Y. isimli şahıslar gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan E.Y. tutuklanarak cezaevine gönderilirken C.Y. ise serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.