Polisan Kansai Boya, İBS Anne Bebek Çocuk Fuarı'nda olacak - Haberler

Polisan Kansai Boya, İBS Anne Bebek Çocuk Fuarı'nda minikler ve aileleriyle bir araya gelecek.

Şirket açıklamasına göre, İBS Anne Bebek Çocuk Fuarı, 10 Haziran'da İstanbul Kongre Merkezi'nde kapılarını açıyor. Eğlenceli ve eğitici içeriklerin yer alacağı aile festivali, 12 Haziran tarihine kadar devam edecek. Polisan Kansai Boya, renkli aktiviteleri ile fuarda yerini alacak.

Fuarda, Polisan Kansai Boya çocuklarla resim yapacak, renkli oyunlar oynayacak ve sürprizi bol aktivitelere imza atacak. Yaşam alanlarına renk katan hobi-sanat boyaları X1 Art serisiyle Polisan Kansai Boya, bu renkli festivalde çocukların içindeki ressamı çıkaracak etkinlikler düzenleyecek.

Polisan Kansai Boya standında dikkati çeken bir diğer etkinlik ise "Rengarenk Dönüşüm Atölyesi" olacak.

Bu atölyede çocuklar; Taş Kağıt Makas Duygu Atölyesi eğitmeni eşliğinde atık materyalleri sanat ekipmanlarına geri dönüştürerek Polisan X1 ART hobi boyaları ile baskı çalışmaları yapacak ve hayallerindeki renkleri kağıtlara dökecek.

Taş Kağıt Makas Atölyesi'nin düzenlediği "Rengarenk Dönüşüm Atölyesi", 11-12 Haziran tarihlerinde Polisan Kansai Boya standında 13.00-14.00 saatleri arasında düzenlenecek. Birçok aktivite ile miniklere güzel anlar yaşatmaya hazırlanan Polisan Kansai Boya, çocukları dijital dünyadan uzaklaştırarak onlara eğlenceli anlar yaşatacak, yaratıcılıklarını ortaya koyma fırsatı sunacak.