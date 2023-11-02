Polisan Holding Üçüncü Çeyrekte Satış Gelirlerini Artırdı

Polisan Holding, yılın üçüncü çeyreğinde satış gelirlerini yüzde 18 artırarak başarılı bir performans sergiledi. Konsolide FAVÖK ise yüzde 50,2 oranında artış gösterdi. Holdingin kombine gelirleri yüzde 27 artarken, kombine FAVÖK ise yüzde 16,2 yükseldi. Polisan Holding, çeşitlendirilmiş iş kolları ve güçlü bir marka ile zorlu piyasa koşullarına karşı sağlam bir bilançoya sahip olduğunu belirtti.

Polisan Holding, yılın üçüncü çeyreğinde, geçen çeyreğe göre konsolide satış gelirlerini yüzde 18, FAVÖK'ü ise yüzde 50,2 artırdı.

Polisan Holding 2023'ün üçüncü çeyrek bilançosunu açıkladı. Buna göre, holdingin eylül sonu itibarıyla konsolide gelirleri yüzde 11 artarak 3,5 milyar TL'ye, konsolide FAVÖK ise yüzde 2 artışla 566 milyon TL'ye yükseldi.

Grubun kombine gelirleri ise yüzde 27 artışla 5,8 milyar TL'ye, kombine FAVÖK ise yüzde 16,2 yükselişle 862 milyon TL'ye ulaştı. Grup 2023'ün 9 aylık döneminde 410 milyon TL net kar elde etti.

Kimya, boya, liman işletmeciliği ve gayrimenkul alanlarındaki faaliyetleri ve dünyanın iki büyük devi ile geliştirdiği iş ortaklıkları ile yoluna devam eden Polisan Holding, 2023'ün üçüncü çeyreğinde, geçen yılın çeyreğine göre konsolide gelirlerini yüzde 11 artırarak 3 milyar 515 milyon TL'ye çıkardı.

Holding üçüncü çeyrekte, konsolide FAVÖK marjını geçen çeyreğe göre 9,4 puan artırarak yüzde 23,6'ya yükseltirken üçüncü çeyrek FAVÖK bir önceki çeyreğe göre yüzde 50,2 artarak 317 milyon TL oldu.

Başarılı geçen üçüncü çeyreğin getirdiği faaliyet karının katkısıyla eylül sonu itibarıyla net kar 411 milyon TL oldu. Polisan Kansai Boya ve Rohm&Haas'ın dahil olduğu kombine finansal sonuçlarda da gelişme kaydeden Polisan Holding, kombine gelirlerini yüzde 13 artırarak 5,8 milyar TL'ye ulaştırırken, kombine FAVÖK'ü 862 milyon TL'ye yükseltti.

"İkinci çeyrekte aldığımız aksiyonların sonuçlarını üçüncü çeyrekte görmeye başladık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Polisan Holding İcracı Yönetim Kurulu Üyesi Cantekin Dinçerler, dünya genelinde artan jeopolitik riskler ve zorlu piyasa koşullarıyla baş edecek sağlam bir bilançoya, çeşitlendirilmiş iş kollarına, saygın ve köklü bir markaya sahip olduklarını belirtti.

Yürüttükleri etkin risk ve performans yönetimi ve çalışma arkadaşlarının çabalarıyla üçüncü çeyrekte önemli gelişmeler kaydettiklerini aktaran Dinçerler, şu değerlendirmelerde bulundu:

"2023 yılının üçüncü çeyreğinde konsolide satış gelirlerimizi geçen çeyreğe göre yüzde 18 ve konsolide FAVÖK'ümüzü yüzde 50,2 oranında artırarak başarılı bir üçüncü çeyrek geçirdik. Konsolide FAVÖK marjımızı geçen çeyreğe göre 5 puan artırarak yüzde 23,6'ya yükselttik. İkinci çeyrekte aldığımız aksiyonların sonuçlarını üçüncü çeyrekte görmeye başladık ve yılın ilk 9 ayında satış gelirlerimiz, bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında, konsolide bazda yüzde 11 artarken kombine gelirlerimiz yüzde 27 yükseldi.

Polisan Hellas dışındaki bütün grup şirketlerimiz cirosunda önemli büyüme kaydederken, 9 aylık FAVÖK 566 milyon TL'ye ulaştı. Polisan Holding olarak ülkemizin ve şirketin geleceğine güvenle bakıyoruz. Ülkemize, hissedarlarımıza ve paydaşlarımıza katma değer yaratmaya yönelik temel hedefimize ulaşmak için faaliyet gösterdiğimiz, tüm pazar ve piyasalardaki gelişmeleri dikkatle takip ediyor, yatırım planlarımızı ve ticari aksiyonlarımızı dinamik bir şekilde güncelliyoruz."