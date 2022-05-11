Polifarma'dan Marmara Üniversitesi'ne donanım desteği

Polifarma İlaç'ın kurucusu ve onursal başkanı Eczacı Necdet Nuri Kumrulu ve yönetim kurulu başkan yardımcısı kimya yüksek mühendisi Vildan Kumrulu adına, Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Kimya Anabilim Dalı'na tüm donanım ihtiyaçlarını bağışladığı laboratuvarın açılışı gerçekleştirildi.

36'ncı kuruluş yıldönümünü kutlayan ilaç şirketi Polifarma, Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Kimya Anabilim Dalı Laboratuvarı'na donanım altyapısını bağışladı.

Laboratuvarın açılışına, Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kurt, Polifarma İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Kumrulu, Polifarma İlaç Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Vildan Kumrulu, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kübra Elçioğlu, Eczacılık Fakültesi Farmasötik Kimya Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İlkay Küçükgüzel ve Polifarma İlaç yöneticileri katıldı.

Açılışta konuşan Rektör Kurt, Marmara Üniversitesi'nin gerçekleşen laboratuvar kazanımıyla güçlendiğini belirterek, "Üniversitelerin eğitim öğretim faaliyetlerinin yanı sıra toplum yararına, bilimsel araştırmalar yürütmek ve çeşitli hizmetler sunmak gibi temel misyonları da mevcuttur. Üniversiteler bilgi birikimi, nitelikli insan gücü ve araştırma potansiyeliyle sanayinin deneyimi ve finansal gücünü birleştirerek sanayi ve üniversite iş birliği kapsamında katma değeri yüksek çıktıların oluşmasına zemin hazırlar. 2022'de araştırma odaklı ihtisaslaşma programından araştırma üniversitesi etiketi hak kazanan üniversitemizde bütün paydaşlarıyla sıkı bir iş birliği yaparak önemli ve etkili projeler geliştirmek, iş, bilim, teknoloji, siyaset, sanat alanlarında liderler yetiştirmek için yeni planlar ve çalışmalar yapmaktayız." ifadelerini kullandı.

"Farmasötik kimya araştırma laboratuvarı ile kaliteli yüksek lisans ve doktora tezleri yürütülecektir"

Üniversite yönetimi olarak tüm akademik birimlere ellerinden gelen desteği sunmayı ve onların imkanlarını artırmayı hedeflediklerini aktaran Kurt, şunları kaydetti:

"Başarılarıyla her zaman gururlandıran eczacılık fakültemiz geçen günlerde Eczacılık Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (ECZAKDER) tarafından eğitimde ulusal akreditasyon belgesini yeniden aldı. Eczacılık fakültesinin altyapısının güçlendirilmesiyle sektörde tercih edilen nitelikli eczacılar yetiştirilmesine de destek olunacaktır.

Yükseköğretim Kalite Güvence Sistemi etiketi alan, üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü çatısı altında açılışını yapacağımız farmasötik kimya araştırma laboratuvarı ile kaliteli yüksek lisans ve doktora tezleri de yürütülecektir. Bu laboratuvar sayesinde hem lisans ve lisans öğrencilerimize hem de nitelikli araştırmalar yapan akademisyenlerimize eğitim araştırma altyapı desteği sunulmuş olacaktır."

Kurt, kalkınmış ve kalkınmakta olan ülkelerde üniversitelerin sanayi ve ilgili sektörlerle iş birliği yaptıklarını ve ülkelerinin menfaatlerine yönelik ürün geliştirdiklerini belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

"Eczacılık fakültesinde bugün ülkemizin de sayılı firmalarından Polifarma'nın destekleriyle böyle bir laboratuvarı açtığımız için çok mutluyuz. Destek veren Polifarma Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Yardımcısı'na ve akademisyen hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz. Yükseköğretim Kurulunun da bu hususta öncelikli olarak temel faaliyetleri içerisinde üniversiteleri sanayi ile ve sektörle buluşturma önceliği bulunmakta. YÖK'ün de desteğiyle Marmara Üniversitesi'nde olduğu gibi diğer üniversitelerde sektörle buluşup üniversite sanayi iş birliğini geliştireceklerini umuyorum"

"Küresel çapta bir oyuncu olmanın tek şartının araştırma ve geliştirme olduğuna inanıyoruz"

Polifarma İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Kumrulu ise Polifarma olarak, Onursal Başkan ve Kurucu Eczacı Necdet Nuri Kumrulu'nun vizyonundan aldıkları ilhamla, teknolojiyi tüketen değil, üreten, yüzde 100 sermayeli global bir şirket olduklarını belirterek, "Necdet Nuri Bey'in 1979 yılında Ordu'da Memleket Eczanesi'ni kurarak çıktığı bu yolda her gün daha verimli, başarılı, dünyaya ve sağlığa fayda sağlayan bir şirket olmak için çalışıyoruz. Bunun için odağımıza hayatı alarak 'Önce Hayat' dedik. Siz geleceğin bilim insanları için bilime fayda sağlayacak atılımların yanında durarak gençlere dolayısıyla geleceğe yatırım yapıyoruz.

Gelecekte, küresel çapta bir oyuncu olmanın tek şartının araştırma ve geliştirme olduğuna inanıyoruz. EU-GMP sertifikalı, 55 bin m2lik üretim tesisimizde 2017 yılında araştırma-geliştirme üssümüz olan Pol-Arge'yi kurduk. Sağlıkta kalitenin öneminin bilincinde, her geçen gün geliştirdiğimiz yeni ilaçlarımız, üretim hatlarımız, yeni lojistik merkezimiz, alanında uzman insan kaynağımız ile gücümüze güç katıyor, ülkemiz ve dünya için çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Yerli üretimin önemine dikkati çeken Kumrulu, "Özellikle ham madde üretimi çok değerli ve önemli. Bu laboratuvarda da Polifarma İlaç ve Marmara Üniversitesi'yle iş birliği devam edecek. Burada da ülkemizin ihtiyacı olan ham maddelerin üretimi olacak ve ihraç edeceğiz." dedi.

Kumrulu, Polifarma İlaç Onursal Başkanı ve Kurucusu Necdet Nuri Kumru'nun mezun olduğu bu okula destek vermekten dolayı mutlu ve gururlu olduklarını belirtti.

Polifarma İlaç Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Vildan Kumrulu, formülasyonlarla yol aldıkları geleceğe dair hedeflerde api sentez testlerine ve projelerine başladıklarını bildirerek,"Türkiye'nin en kapsamlı onay alan firmalarından yedi veya sekizincisiyiz. Bu çalışmalar, bizi aslında üç dört tane ilk dediğim enlere imza attırdı. Özellikle lipid emisyon teknolojisi, Türkiye'de son üç yıl evveline kadar yabancıların elindeydi ve stratejik ürünler kategorisindeydi. Şu an bu teknolojiyle yoğun bakım ünitelerinde üç odacıklı dediğimiz lipid beslenme solüsyonlarını ürettik." ifadelerini kullandı.

Polifarma olarak bilime hizmet ettikleri için mutlu olduklarını aktaran Kumrulu, "Marmara Üniversitesi köklü bir üniversite, köklü üniversitelerimizin başarılarına katkıda bulunmak bana çok gurur verdi. Gençlerime, ülkeme ve yurduma güveniyorum. Buradan çok güzel sentezler çıkacak. Dünyanın aslında küçüldüğü fakat çok büyük olduğu herkesin kapandığı bir dönemde Türkiye'nin ham maddeye ihtiyacı var. Burada inanıyorum ki çok güzel moleküller çıkacak." dedi.

Vildan Kumrulu, üniversitelerin desteklenmesine hep gönülden inandığını, başarıların ve Türkiye'nin geleceğinin de bilim yuvası üniversitelerin laboratuvarlarında olduğuna inandıklarını kaydetti.