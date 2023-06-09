Polateli'ne kurulacak OSB 2 yılda tamamlanacak

KİLİS - Kilis'in Polateli İlçesinde 1 milyon 303 metre kare alanda kurulacak olan OSB'nin 2 yılda bitirilerek hizmete açılması hedefleniyor,

Vali Soytürk ve beraberindeki Protokol üyeleri Kilis Polateli Şahinbey OSB alanında incelemelerde bulundu. İlk olarak OSB'nin hizmet binasını gezen Vali Soytürk daha sonra fabrika alanlarının temellerini inceledi. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Soytürk, 1 Milyon 303 metre kare alana inşa edilecek olan Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışmaların hızla sürdüğünü ifade etti. Yapılacak yönetim binasının 2 aya kadar hizmete açılacağının vurgulayan Soytürk, OSB'yi 2 yılda tamamlayarak, hizmete açmayı planladıklarını kaydetti. Vali Soytürk, "2016 yılında kurulan Polateli Şahinbey Organize Sanayi Bölgesi yaklaşık 7-8 yıllık bir mazisi var birçok Valimiz, Meclis Başkanlarımız, Belediye Başkanlarımız ve Siyasi Partililerimizin emekleri var. Son 5 yıldır ete kemiğe büründü tapusunu aldık imarını yaptık. Yaklaşık 111 parselin yüzde 50 sini tahsisini yapmış bulunmaktayız. Bir firmamız projesini verdi imarını aldı ve çalışmalarına başladı. Yönetim binası ise o da yaklaşık 1 ay içerisinde hizmete açılacak, alacağımız personeller burada hizmet görecektir. Alt yapı ile ilgili yakın bir tarihte ihale yaptık yaklaşık 2 yıl içerisinde tüm altyapıları bitirmek istiyoruz yolları, elektriği, suyu ve gazı, hepsini sanayicinin hizmetine sunmak istiyoruz. Bununla ilgili özellikle yol, gaz elektrik çalışmalarında belirli bir mesafe aldık şuan müteahhidimiz, 3500 metre yolun alt yapısı bitmiş durumda. Bir taraftan modern bir sistemle alt yapı yapacağız içerisinden geçen elektrik havadan değil de galeriden geçecek. Elektrik kesintisi olduğunda hemen hızlıca müdahale edile bilinecek. 2 yıl içerisinde bitirmeyi düşünüyoruz. Bir firmamız başladı yaklaşık 900 70 Milyon civarında bir ihale yüzde 34 kırımla bir firma aldı çalışmalarına başlamış durumda. Arzumuz odur ki en kısa zamanda içerisinde sanayicilerimiz burada faaliyete geçsin Kilis Ekonomisine Gaziantep, Türkiye Ekonomisi'ne katkı sağlasın. Kilis insanlarına iş imkanı olsun ve bölgedeki Kahramanmaraş, Hatay'dan ve Şanlıurfa'dan gelecek işçilere de istihdam alanı olsun istiyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.