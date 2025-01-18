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PM Türkiye, 10. Kez 'En İyi İşveren Sertifikası' Aldı

PM Türkiye, 10. Kez 'En İyi İşveren Sertifikası' Aldı
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PM Türkiye, Top Employers Institute tarafından yapılan bağımsız araştırma sonucunda üst üste 10. kez 'En İyi İşveren Sertifikası' almaya hak kazandı. Şirket, çalışanlarının mutluluğunu ve gelişimini destekleyen uygulamalarıyla dikkat çekiyor.

PM Türkiye, 'Top Employers Institute' tarafından yapılan bağımsız araştırma sonucunda üst üste 10'uncu kez 'En İyi İşveren Sertifikası' almaya hak kazandı.

Çalışanlarının gelişimini ve mutluluğunu destekleyen uygulamalarıyla 2024 yılında da öne çıkan PM Türkiye, Top Employers Institute tarafından gerçekleştirilen bağımsız değerlendirmeler sonucunda, üst üste 10'uncu kez 'En İyi İşveren Sertifikası'nı almaya hak kazandı. Hollanda merkezli Top Employers Institute, 30 yılı aşkın süredir dünya genelindeki şirketleri ücretlendirme, yan haklar, eğitim, kariyer gelişimi, çalışma koşulları, çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık gibi pek çok kriterde değerlendiriyor. Bu prestijli sertifikasyon, çalışanlarına üstün çalışma koşulları sunan, yeteneklerini geliştiren ve istihdam uygulamalarını sürekli iyileştiren şirketlere veriliyor.

Eşit fırsat oluşturmaya odaklı yaklaşım

Şirket, kapsayıcılık ve çeşitlilik ajandası doğrultusunda eşit fırsat oluşturma konusunda birçok projeye imza atıyor. 2022 yılında hayata geçirilen Wellbeing Denge Programı da bu çabaların merkezine oturdu. Şirket, bu programla, Stevie Awards for Great Employers kapsamında 'Health & Wellbeing' kategorisinde Bronz Stevie ödülüne layık görülmüştü.

Potansiyeli en üst düzeye çıkarıyor

PM Türkiye İnsan ve Kültür Direktörü Evren Sarıgöl Yılmaz, şirketin 10 yıl art arda "En İyi İşveren" sertifikasına layık görülmesindeki memnuniyetini değerlendirerek, başarıyı insana odaklanan şirket kültürüne borçlu olduklarını ifade etti. "Başarımızın ardında, insan odaklı, istikrarlı, sürdürülebilir politikalarımız ve daimi yenilikçi yaklaşımlarımız yer alıyor" diye ekledi. Yılmaz konuşmasına şöyle devam etti: "Potansiyeli üst düzeye çıkarabilmenin iyi bir çalışma ortamı ile mümkün olduğunun farkındayız. Bu sebeple, çalışanlarımızın yeteneklerini geliştirmek için gerekli tüm imkanları sunmaya devam edeceğiz." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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