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Playstore'da yaz aylarında aksiyon ve macera tercih edildi

Ekonomi Haberleri

Playstore'da yaz aylarında aksiyon ve macera tercih edildi

Playstore'da yaz aylarında en çok tercih edilen oyun türlerinin aksiyon ve macera yapımlar olduğu bildirildi.

Playstore'da yaz aylarında en çok tercih edilen oyun türlerinin aksiyon ve macera yapımlar olduğu bildirildi.

Türk Telekom açıklamasına göre, platformda yaz aylarında en çok satın alınanlar listesinde aksiyon-macera oyunları öne çıktı.

Playstore'da geçen yaz en çok satılan oyunlar arasında "Marvel's Spider-Man Remastered", "Mount & Blade II: Bannerlord", "God of War", "Helldivers Digital Deluxe Edition", "Horizon Zero Dawn Complete Edition", "The Quarry", "Lego Marvel Super Heroes", "Days Gone", "Assassin's Creed Valhalla Ragnarök Edition" ve "KartKraft" gibi yapımlar yer aldı.

Playstore; müşterilerine tüm satın alımlarında mobil ödeme, Türk Telekom evde internet faturasına ek 12 aya varan taksit ve kredi kartı gibi geniş ödeme seçenekler sunuyor.

Platforma yeni üye olan müşteriler 10 TL değerinde Playstore Bonus kazanıyor.

Kaynak: AA / Uğur Aslanhan - Ekonomi

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