Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç: "Plastik dünyasında rüzgar artık çok sert esiyor"

Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Avrupa'daki yeni mevzuatların plastik sektörüne etkilerini ve Türkiye'nin bu dönüşümdeki fırsatlarını vurguladı. Plastik dünyasında kuralların artık ekonomik bariyerler haline geldiği belirtilerek, Türkiye'nin geri dönüşümde küresel merkez olma potansiyeli dile getirildi.

Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, "Plastik dünyasında rüzgar artık çok sert esiyor. Avrupa'daki mevzuatlar artık sadece doğayı korumayı değil, doğrudan ticareti ve ihracat pazarlarımızı şekillendirmeyi hedefliyor" dedi.

Adana Sanayi Odası'nda, Sakıp Sabancı Toplantı Salonu'nda yapılan "Yeşil Dönüşümde Türkiye'nin Stratejik Hamlesi" toplantısında, plastik sektörünün geleceği masaya yatırıldı. Toplantıda, Avrupa'nın Endüstriyel Sadeleştirme hamlesinin Türkiye için dev bir fırsat penceresi açtığı ve Türkiye'nin geri dönüşümde küresel bir merkez olma potansiyeli vurgulandı.

"Avrupa'da Rüzgar Artık Sert Esiyor"

Toplantının açılışında sanayicilere hitap eden Kıvanç, küresel ticaretteki paradigma değişimine dikkat çekti. Plastik sektöründe kuralların artık çevresel kaygıların ötesine geçerek doğrudan ekonomik birer bariyer haline geldiğini vurgulayan Başkan Kıvanç, "Plastik dünyasında rüzgar artık çok sert esiyor. Avrupa'daki mevzuatlar artık sadece doğayı korumayı değil, doğrudan ticareti ve ihracat pazarlarımızı şekillendirmeyi hedefliyor. Eğer bu dönüşüme bugün ayak uydurmazsak, yarın küresel değer zincirlerinin dışında kalma riskiyle karşı karşıyayız. Bugün artık rekabet yalnızca üretim kapasitesiyle değil, sürdürülebilirlik anlayışıyla ölçülüyor" diye konuştu.

Avrupa sanayisinin yüksek maliyetli regülasyonlar nedeniyle kan kaybettiğini belirten Başkan Kıvanç, "Son 6 aydır Avrupa'da Endüstriyel Sadeleştirme kavramı konuşuluyor. Dönüşüm olsun ama üretim çarklarını durdurmasın noktasına geldiler. Avrupa'nın bu sadeleşme hamlesi, Türkiye gibi esnek üretim kabiliyetine sahip ülkeler için çok büyük bir fırsat penceresidir. Bu süreci iyi değerlendirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Toplantı yapılan sunumların ardından soru cevap oturumu akabinde son buldu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
