Plan-S, Great Place to Work Değerlendirmesinde Üst Sıralarda Yer Aldı

Uzay ve uydu teknoloji şirketi Plan-S, Great Place to Work değerlendirmesindeki üç ayrı listede yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Great Place to Work Enstitüsü'nün 2025 değerlendirmesinde, çalışan geri bildirimlerine dayanarak oluşturulan ve üç ayrı prestijli listede yer alan Plan-S, sektöründe fark yaratan başarıya imza attı.

Şirket listede, " Türkiye'nin En İyi İşverenleri 2025" listesinde 100-249 çalışan kategorisinde 8'inci, "Kadın Çalışanlar için En İyi İşyerleri 2025" listesinde 100-499 çalışan kategorisinde 1'inci, "Anadolu'nun En İyi İşverenleri 2025" listesinde de 100+ çalışan kategorisinde 4'üncü sırada yer aldı.

"Kadın Çalışanlar için En İyi İşyeri" kategorisinde Türkiye birinciliği, Plan-S'in fırsat eşitliği ve yetenek gelişimine bağlılığını ortaya koydu.

İnsan odaklı yaklaşım geleceğin uzay teknolojilerine yön veriyor

"Yarın için Uzay Çözümleri" misyonuyla küresel ölçekte projelere imza atan Plan-S, elde ettiği üçlü başarıyla yetenekleri çekme ve elde tutma, inovasyonu teşvik etme ve sürdürülebilir büyüme hedeflerinde çalışan deneyimiyle ekip ruhunu öncelik verdiğini gösterdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Plan-S Genel Müdürü Özdemir Gümüşay, uzaya gönderdikleri her uydunun yeryüzünde kurdukları insan köprülerinin yansıması olduğunu belirtti.

Büyük hayalleri ancak yetenekli, motive olmuş ve kendini değerli hisseden ekiple gerçekleştirdiklerini vurgulayan Gümüşay, şöyle devam etti:

"Bugün aldığımız bu üç ödül, özellikle de kadın çalışanlarımız nezdinde Türkiye birinciliği, bizim için gurur kaynağı. Bu, yalnızca işyeri olmanın çok ötesine geçtiğimizin, her bireyin kendini özgürce ifade edip büyüyebildiği ve fikirlerin yeşerdiği alan inşa ettiğimizin teyididir."