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Plan-S, Azerbaycan'ın Dijitalleşmesine Uydu Tabanlı Çözümlerle Destek Olacak

Plan-S, Azerbaycan'ın Dijitalleşmesine Uydu Tabanlı Çözümlerle Destek Olacak
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Plan-S, Azercosmos ile imzaladığı işbirliği anlaşmasıyla geliştirdiği Connecta IoT Network sistemi aracılığıyla Azerbaycan'ın dijital dönüşüm sürecine katkı sağlamayı hedefliyor. Uydu tabanlı çözümler, özellikle altyapı eksikliklerinin olduğu bölgelerde IoT cihazlarının iletişimini kolaylaştıracak.

Plan-S geliştirdiği Connecta IoT Network sistemiyle, Azerbaycan'ın dijitalleşme sürecine uydu tabanlı çözümlerle destek vermek amacıyla Azercosmos ile stratejik işbirliği anlaşması imzaladı.

Plan-S'ten yapılan açıklamaya göre, şirket, geliştirdiği Connecta IoT Network ile Azerbaycan'daki sayısal dönüşüme uzaydan destek verecek.

Plan-S, Azerbaycan'ın ulusal uzay ajansı ve uydu operatörü Azercosmos ile imzaladığı işbirliği anlaşması çerçevesinde, özellikle Azerbaycan'ın kırsal ve altyapısı sınırlı bölgelerinde IoT cihazlarının iletişimi için ihtiyaç duyulan kapsamayı uydu tabanlı çözümlerle karşılamayı hedefliyor.

Bakü'de düzenlenen Space Technology Conference 2025 etkinliği kapsamında hayata geçirilen anlaşmayla Plan-S, düşük enerji tüketimi ve geniş alan kapsama özelliğiyle dikkati çeken Connecta IoT Network sistemini Azerbaycan'daki tarım, enerji ve lojistik gibi kritik sektörlerde kullanılabilir hale getiriyor.

Uydu tabanlı sistem sayesinde, IoT cihazlarının veri iletimi için karasal altyapıya gerek kalmadan güvenilir ve uygun maliyetli bağlantı sağlanıyor.

Connecta IoT Network, altyapı eksikliklerinin yoğun olduğu bölgelerde düşük maliyetli bağlantı olanağı sunarak Azerbaycan'ın dijital dönüşüm sürecine katkı sağlayacak. Uydu tabanlı sistem, özellikle tarım ve enerji gibi veri yoğun sektörlerde saha operasyonlarını kolaylaştırırken, hızlı ve doğru karar alma süreçlerini destekleyerek zaman ve maliyet tasarrufu sağlıyor, verimliliği artırıyor.

Plan-S'in sunduğu uydu tabanlı IoT haberleşme hizmetleri, yalnızca Türkiye'de değil, farklı coğrafyalarda da sayısal dönüşüme katkı sağlamaya devam ediyor.

Azercosmos ile hayata geçirilen stratejik ortaklık, uzay teknolojilerinin küresel kalkınmadaki rolünü pekiştirirken, iki ülkenin ortak teknoloji vizyonunu da yansıtıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Plan-S Genel Müdürü Özdemir Gümüşay, bu işbirliğinin kardeş iki ülke arasındaki stratejik bağları güçlendiren bir adım olduğunu belirterek, "Connecta IoT Network ile Azerbaycan'ın sayısal dönüşüm hedeflerine katkı sağlayacak olmaktan ve ileri uzay teknolojilerini Azercosmos ile birlikte ülkede yaygınlaştıracak olmaktan dolayı çok mutluyuz. Bu proje, Türkiye'nin küresel uzay yarışındaki iddiasını da gösteren önemli bir kilometre taşıdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Maşallah Dağ - Ekonomi
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