Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 35,54 puan azalarak 4.466,19 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 30,87 puan ve yüzde 0,69 değer kazanarak 4.532,60 puandan başladı. Gün içinde en düşük 4.415,66, en yüksek 4.556,78 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,79 azalışla 4.466,19 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre sanayi endeksi yüzde 0,31 değer kazanırken, mali endeks yüzde 1,98, hizmetler endeksi yüzde 0,67 ve teknoloji endeksi yüzde 1,23 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 34,30 puan ve yüzde 0,69 düşüşle 4.924,06 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 30'u prim yaptı, 69'u geriledi. Türk Hava Yolları, Koza Altın İşletmeleri, İş Bankası (C), Kardemir (D) ve Sasa Polyester en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

???????- Altının onsu 1.972 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.972 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 8,6 kayıpla 1 milyon 250 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 19,7908 lira, satışta 19,8701 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 19,7468 lira, satışta 19,8260 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0800, sterlin/dolar paritesi 1,2420, dolar/yen paritesi de 138,5 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,4 azalışla 75,4 dolardan işlem görüyor.