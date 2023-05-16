Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 88,50 puan artarak 4.589,71 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 95,22 puan ve yüzde 2,12 değer kaybederek 4.405,99 puandan başladı. Gün içinde en düşük 4.405,99, en yüksek 4.589,71 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,97 artışla 4.589,71 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,76 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 4,55, hizmetler endeksi yüzde 3,40 ve teknoloji endeksi yüzde 4,02 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 96,53 puan ve yüzde 1,93 yükselişle 5.089,39 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 89'u prim yaptı, 10'u geriledi. Koç Holding, Yapı Kredi, Türk Hava Yolları, İş Bankası (C) ve Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

???????- Altının onsu 2.000 dolar seviyesinde

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 2.000 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 10,2 kayıpla 1 milyon 259 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 19,6662 lira, satışta 19,7450 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 19,6249 lira, satışta 19,7035 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 5,40'tan, bileşik getirisi de yüzde 5,47'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0860, sterlin/dolar paritesi 1,2480, dolar/yen paritesi de 136,6 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,7 azalışla 74,8 dolardan işlem görüyor.