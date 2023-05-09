Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 25,74 puan azalarak 4.536,20 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 15,81 puan ve yüzde 0,35 değer kaybederek 4.546,13 puandan başladı. Gün içinde en düşük 4.513,31, en yüksek 4.622,07 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,56 azalışla 4.536,20 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,97 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 1,45, hizmetler endeksi yüzde 1,41 ve teknoloji endeksi yüzde 2,57 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 28,23 puan ve yüzde 0,56 düşüşle 5.022,30 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 29'u prim yaptı, 68'i geriledi. İş Bankası (C), Koç Holding, Türk Hava Yolları, Akbank ve Yapı Kredi en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

???????- Altının onsu 2.026 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 2.026 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 kazançla 1 milyon 401 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 19,4772 lira, satışta 19,5553 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 19,4701 lira, satışta 19,5481 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 14,03'ten, bileşik getirisi de yüzde 14,52'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0960, sterlin/dolar paritesi 1,2620, dolar/yen paritesi de 135,1 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,8 azalışla 75,2 dolardan işlem görüyor.