Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 83,59 puan azalarak 4.400,76 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 2,95 puan ve yüzde 0,07 değer kaybederek 4.481,40 puandan başladı. Gün içinde en düşük 4.378,29, en yüksek 4.496,09 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,86 azalışla 4.400,76 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,25, sanayi endeksi yüzde 2,33, hizmetler endeksi yüzde 1,15 ve teknoloji endeksi yüzde 2,07 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 96,71 puan ve yüzde 1,95 düşüşle 4.856,03 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 14'ü prim yaptı, 82'si geriledi. Türk Hava Yolları, Koza Altın İşletmeleri, Ereğli Demir Çelik, GÜBRETAŞ ve Tüpraş, en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

???????- Altının onsu 2.013 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 2.013 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,07 kayıpla 1 milyon 385 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 19,4611 lira, satışta 19,5390 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 19,4511 lira, satışta 19,5290 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 8,83'ten, bileşik getirisi de yüzde 9,03'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1020, sterlin/dolar paritesi 1,2630, dolar/yen paritesi de 134 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 3,5 artışla 75 dolardan işlem görüyor.