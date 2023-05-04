Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1,62 puan azalarak 4.484,35 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 15,74 puan ve yüzde 0,35 değer kaybederek 4.470,23 puandan başladı. Gün içinde en düşük 4.447,53, en yüksek 4.577,73 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,04 azalışla 4.484,35 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,05, sanayi endeksi yüzde 0,75, hizmetler endeksi yüzde 0,02 ve teknoloji endeksi yüzde 0,28 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 24,51 puan ve yüzde 0,49 düşüşle 4.952,74 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 63'ü prim yaptı, 37'si geriledi. Türk Hava Yolları, Koza Altın İşletmeleri, Ereğli Demir Çelik, Tüpraş, ve Alfa Solar Enerji en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

???????- Altının onsu 2.050 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla 2.050 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,5 kazançla 1 milyon 386 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 19,4511 lira, satışta 19,5290 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 19,4375 lira, satışta 19,5154 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 7,05'ten, bileşik getirisi de yüzde 7,17'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.35 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1000, sterlin/dolar paritesi 1,2570, dolar/yen paritesi de 134 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,6 artışla 72,4 dolardan işlem görüyor.