Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 20,27 puan azalarak 4.485,97 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 11,15 puan ve yüzde 0,17 değer kazanarak 4.517,38 puandan başladı. Gün içinde en düşük 4.311,41, en yüksek 4.534,53 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,45 azalışla 4.485,97 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,42, sanayi endeksi yüzde 1,64, hizmetler endeksi yüzde 0,88 ve teknoloji endeksi yüzde 2,79 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 10,02 puan ve yüzde 0,20 yükselişle 4.977,25 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 21'i prim yaptı, 79'u geriledi. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Tüpraş, Koza Altın İşletmeleri, ve Şişecam en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

???????- Altının onsu 2.026 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 2.026 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 kazançla 1 milyon 365 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 19,4375 lira, satışta 19,5154 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 19,4281 lira, satışta 19,5059 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 7,60'tan, bileşik getirisi de yüzde 7,75'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1060, sterlin/dolar paritesi 1,2550, dolar/yen paritesi de 135 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 4,4 azalışla 71,9 dolardan işlem görüyor.