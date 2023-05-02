Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 111,70 puan azalarak 4.506,24 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 13,20 puan ve yüzde 0,29 değer kazanarak 4.631,13 puandan başladı. Gün içinde en düşük 4.499,01, en yüksek 4.660,31 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,42 azalışla 4.506,24 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,45, sanayi endeksi yüzde 3,22, hizmetler endeksi yüzde 2,87 ve teknoloji endeksi yüzde 4,75 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 90,78 puan ve yüzde 1,79 düşüşle 4.967,23 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 6'sı prim yaptı, 94'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Şişecam, Koza Altın İşletmeleri ve Tüpraş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

???????- Altının onsu 2.012 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla 2.012 dolardan işlem görüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 19,4281 lira, satışta 19,5059 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 19,4132 lira, satışta 19,4910 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 10,25'ten, bileşik getirisi de yüzde 10,52'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.40 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0990, sterlin/dolar paritesi 1,2460, dolar/yen paritesi de 136,5 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 4,5 azalışla 75,8 dolardan işlem görüyor.