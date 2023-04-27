Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 6,12 puan artarak 4.789,63 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 5,99 puan ve yüzde 0,13 değer kaybederek 4.777,51 puandan başladı. Gün içinde en düşük 4.750,50, en yüksek 4.831,42 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,13 artışla 4.789,63 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,01, sanayi endeksi yüzde 0,11 ve teknoloji endeksi yüzde 1,14 azalırken, hizmetler endeksi yüzde 0,86 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 5,12 puan ve yüzde 0,10 yükselişle 5.259,83 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 39'u prim yaptı, 58'i geriledi. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Akbank, Koza Altın İşletmeleri ve Garanti BBVA çok işlem gören hisse senetleri oldu.

???????- Altının onsu 1.985 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla 1.984 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 9,5 kayıpla 1 milyon 236 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 19,3967 lira, satışta 19,4745 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 19,3894 lira, satışta 19,4670 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 14,54'dan, bileşik getirisi de yüzde 15,07'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.35 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1020, sterlin/dolar paritesi 1,2490, dolar/yen paritesi de 134 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yatay seyirle 77,8 dolardan işlem görüyor.