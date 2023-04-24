Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 10,46 puan artarak 5.022,79 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 22,50 puan ve yüzde 0,45 değer kazanarak 5.034,84 puandan başladı. Gün içinde en düşük 5.010,25, en yüksek 5.076,41 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,21 artışla 5.022,79 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,08, sanayi endeksi yüzde 0,48, hizmetler endeksi yüzde 0,25 ve teknoloji endeksi yüzde 0,09 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 3,90 puan ve yüzde 0,07 düşüşle 5.512,23 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 52'si prim yaptı, 47'si geriledi. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Koza Altın İşletmeleri, Akbank ve Tofaş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

???????- Altının onsu 1.982 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.982 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,2 kazançla 1 milyon 345 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 19,3717 lira, satışta 19,4493 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 19,3671 lira, satışta 19,4447 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 13,53'ten, bileşik getirisi de yüzde 13,99'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1020, sterlin/dolar paritesi 1,2450, dolar/yen paritesi de 134,4 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,1 artışla 82,4 dolardan işlem görüyor.