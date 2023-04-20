Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 48,88 puan azalarak 5.012,34 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 23,80 puan ve yüzde 0,47 değer kaybederek 5.037,42 puandan başladı. Gün içinde en düşük 4.997,53, en yüksek 5.037,46 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,97 azalışla 5.012,34 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,52, teknoloji endeksi yüzde 1,40, sanayi endeksi yüzde 0,66, hizmetler endeksi yüzde 0,20 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 63,28 puan ve yüzde 1,13 azalışla 5.516,13 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 29'u prim yaptı, 69'u geriledi. Halkbank, VakıfBank, Akbank, Garanti BBVA ve İş Bankası (C) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

???????- Altının onsu 1.999 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla 1.999 dolardan işlem görüyor.

Uluslararası piyasalarda, saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0960, sterlin/dolar paritesi 1,2430, dolar/yen paritesi de 134,7 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,4 azalışla 81,5 dolardan işlem görüyor.