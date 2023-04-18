Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 40,66 puan azalarak 5.018,70 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 16,80 puan ve yüzde 0,33 değer kazanarak 5.076,16 puandan başladı. Gün içinde en düşük 5.011,89, en yüksek 5.105,06 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,80 azalışla 5.018,70 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,50, sanayi endeksi yüzde 1,13, hizmetler endeksi yüzde 0,47 ve teknoloji endeksi yüzde 0,43 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 55,80 puan ve yüzde 1,00 düşüşle 5.537,17 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 33'ü prim yaptı, 66'sı geriledi. Koza Altın İşletmeleri, Koza Anadolu Metal Madencilik, Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik ve Şişecam en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

???????- Altının onsu 2.010 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 2.010 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,9 kazançla 1 milyon 332 bin 500 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 19,3619 lira, satışta 19,4395 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 19,3406 lira, satışta 19,4181 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 13,70'ten, bileşik getirisi de yüzde 14,17'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0960, sterlin/dolar paritesi 1,2430, dolar/yen paritesi de 134 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,1 azalışla 84,6 dolardan işlem görüyor.