Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 67,45 puan azalarak 4.930,18 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 118,17 puan ve yüzde 2,36 kayıpla 4.879,46 puandan başladı. Gün içinde en düşük 4.748,25, en yüksek 4.991,68 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,35 azalışla 4.930,18 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,78, sanayi endeksi yüzde 1,11 ve hizmetler endeksi yüzde 1,19 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 0,48 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 75,79 puan ve yüzde 1,37 düşüşle 5.465,33 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 24'ü prim yaptı, 74'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Şişecam, Tüpraş, Koza Altın İşletmeleri en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.868 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.868 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,9 azalarak 1 milyon 124 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18,7960 lira, satışta 18,8713 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18,7817 lira, satışta 18,8569 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0730, sterlin/dolar paritesi 1,2030, dolar/yen paritesi de 132,8 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yatay seyirle 79,7 dolardan işlem görüyor.