Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 77,96 puan artarak 3.277,50 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 21,54 puan ve yüzde 0,67 değer kazanarak 3.221,08 puandan başladı. Gün içinde en düşük 3.149,68, en yüksek 3.280,42 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,44 artışla 3.277,50 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,40, sanayi endeksi yüzde 1,95, hizmetler endeksi yüzde 2,12, teknoloji endeksi yüzde 0,45 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 122,36 puan ve yüzde 3,56 yükselişle 3.563,07 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 73'ü prim yaptı, 24'ü geriledi. VakıfBank, Türk Hava Yolları, İş Bankası (C), Halkbank, Garanti BBVA en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.664 dolar???????

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.664 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,4 kazanımla 1 milyon bin 500 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18,2658 lira, satışta 18,3389 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18,2530 lira, satışta 18,3261 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 0,9990, sterlin/dolar paritesi 1,1400, dolar/yen paritesi de 143,7 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1 düşüşle 89,8 dolardan işlem görüyor.