Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 11,37 puan azalarak 2.537,12 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 9,74 puan ve yüzde 0,38 değer kazancıyla 2.558,23 puandan başladı. Gün içinde en düşük 2.535,32, en yüksek 2.565,61 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,45 azalışla 2.537,12 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,84, sanayi endeksi yüzde 0,32, teknoloji endeksi yüzde 0,73 değer kaybetti, hizmetler endeksi yüzde 0,16 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 22,27 puan ve yüzde 0,82 düşüşle 2.701,21 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 40'ı prim yaptı, 59'u geriledi. Türk Hava Yolları, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Yapı Kredi Bankası, Ereğli Demir Çelik Fabrikaları ve Garanti Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.717,75 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.717,75 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,30 kazanımla 985 bin 350 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 17,8210 lira, satışta 17,8924 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 17,7886 lira, satışta 17,8599 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0126, sterlin/dolar paritesi 1,2026, dolar/yen paritesi de 136,63 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,38 yükselişle 100,40 dolardan işlem görüyor.???????