Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 5,18 puan artarak 2.516,56 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 13,11 puan ve yüzde 0,52 kazançla 2.524,49 puandan başladı. Gün içinde en düşük 2.497,82, en yüksek 2.542,65 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,21 artışla 2.516,56 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,03, teknoloji endeksi yüzde 0,25, sanayi endeksi yüzde 0,13 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,55 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 2,61 puan ve yüzde 0,10 yükselişle 2.685,19 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 56'sı prim yaptı, 40'ı geriledi. Türk Hava Yolları, Şişecam, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Ereğli Demir Çelik, Sabancı Holding en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.731,5 dolar???????

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.731,5 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 3,9 artışla 991 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 17,6986 lira, satışta 17,7695 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 17,6158 lira, satışta 17,6864 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0220, sterlin/dolar paritesi 1,2030, dolar/yen paritesi de 136,0 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,7 artışla 100,9 dolardan işlem görüyor.