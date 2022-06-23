Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 31,09 puan azalarak 2.543,21 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 1,77 puan ve yüzde 0,07 kazanımla 2.576,07 puandan başladı. Gün içinde en düşük 2.533,86, en yüksek 2.588,68 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,21 azalışla 2.543,21 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,12, sanayi endeksi yüzde 0,76, hizmetler endeksi yüzde 0,64, teknoloji endeksi yüzde 1,02 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 47,15 puan ve yüzde 1,67 düşüşle 2.774,25 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 30'u prim yaptı, 63'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Şişecam, Ereğli Demir Çelik, Akbank ve SASA Polyester en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.833,15 dolar

???????Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 19.00 itibarıyla 1.833,15 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,50 kazançla 1 milyon 24 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 17,3348 lira, satışta 17,4043 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 17,3180 lira, satışta 17,3874 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 23,92'den, bileşik getirisi de yüzde 25,35'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 19.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0500, sterlin/dolar paritesi 1,2226, dolar/yen paritesi de 134,78 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,28 yükselişle 107,50 dolardan işlem görüyor.